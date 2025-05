Marche si è aperto oggi il bando dei borghi per 7 milioni di euro

Oggi la Regione Marche ha aperto un bando FESR da 7 milioni di euro, finalizzato a potenziare i sistemi di accoglienza nei borghi e nei centri storici. L'iniziativa si rivolge a piccole e medie imprese, enti locali e associazioni, per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo nei territori marchigiani.

Apre oggi il bando FESR da 7 milioni di euro con cui la Regione Marche intende incentivare la creazione di sistemi integrati di accoglienza nei borghi e nei centri storici delle Marche (Asse 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.3, Intervento 1.3.3.6.). A chi è rivolto il bado. Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese turistiche che intendono attivare strutture per la ricettività nell’ambito di progetti integrati di sviluppo dei servizi turistici territoriali, duraturi nel tempo, capaci di integrare l’offerta sui territori incrementandone qualità e sostenibilità. Il sostegno della Regione Marche. “Per la Regione sostenere la creazione di un prodotto turistico competitivo sul mercato nazionale e internazionale è un obiettivo strategico – evidenzia il presidente della regione, Francesco Acquaroli – in grado di rilanciare e valorizzare i nostri borghi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, si è aperto oggi il bando dei borghi per 7 milioni di euro

Ne parlano su altre fonti

Accoglienza e ricettività borghi Marche, apre bando da 7 milioni

Segnala ansa.it: Apre oggi il bando Fesr da 7 milioni di euro con cui la Regione Marche intende "incentivare la creazione di sistemi integrati di accoglienza nei borghi e nei centri storici delle Marche (Asse 1 - OS 1 ...

Turismo esperienziale oggi al via il bando

Si legge su ansa.it: La Regione sostiene progetti di turismo esperienziale con il bando "Turismo esperienziale eventi e promozione 2025'", finanziato con oltre 1 milione e 860mila euro, che si apre oggi mercoledì 14 maggi ...

Bando Marche, 20 milioni per efficientamento energetico imprese

Segnala msn.com: (ANSA) - ANCONA, 23 APR - Aperto ... pubblicato oggi, fa sapere la Regione, il nuovo bando di finanziamento per interventi di efficientamento energetico rivolto alle imprese delle Marche, in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Oggi Marche magnitudo 5.7 : Sciame sismico 20 scosse

Paesi interessati: Croazia, Italia, San Marino e Città del Vaticano. Senigallia AN, 25 km dall'epicentro · 07:07.