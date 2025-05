Marcato | Porto Marghera diventi l' Hydrogen Valley del Veneto | VIDEO

Giovedì 15 maggio, l'auditorium del Centro Servizi di Mestre ha ospitato un'importante tappa degli incontri regionali della Regione Veneto, volti a promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili. L'evento ha acceso i riflettori su Porto Marghera, candidato a diventare l'“Hydrogen Valley” del Veneto, coinvolgendo esperti e stakeholder nel dibattito su energie rinnovabili e innovazione.

Nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, presso l'auditorium del Centro Servizi di Mestre, si è tenuta la tappa veneziana dei sette incontri che la Regione Veneto ha programmato per promuovere sul territorio regionale le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Vallone Morazani, da discarica a parco: investimenti da 180 milioni per la bonifica. Arrivano i primi camion con la terra

PORTO MARGHERA - «L'avvio dei conferimenti nel Vallone Moranzani è una giornata storica per Marghera, per il Porto, per l'economia e la riqualificazione dell'area».

Sversamento carburante da nave Marghera, intervento Capitaneria

VENEZIA, 14 MAR - La Guardia Costiera di Venezia è intervenuta per scongiurare i danni di un inquinamento accidentale verificatosi a Porto Marghera. Nel corso del rifornimento di

Sciopero e presidio allo stabilimento Versalis di Marghera

Un'assemblea con presidio davanti allo stabilimento è stata tenuta oggi dai lavoratori dell'impianto Eni Versalis di Porto Marghera (Venezia), per protestare nei confronti del "silezio"

