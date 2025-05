Maradona torna a Napoli con il D10s museum | sabato l’inaugurazione

Sabato 17 maggio, Napoli riabbraccia il suo mito eterno, Diego Armando Maradona, con l'inaugurazione del "D10s museum". Questo emozionante progetto, promosso da Piazza Italia, si svolgerà nel suggestivo Palazzo della Nunziatura Apostolica in via Toledo 352, offrendo ai tifosi un'occasione unica per celebrare la leggenda del calcio e la sua straordinaria eredità.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli si prepara a riabbracciare il suo mito eterno, Diego Armando Maradona, grazie al “D10s museum”, iniziativa organizzata e promossa da Piazza Italia: sabato 17 maggio nel prestigioso Palazzo della Nunziatura Apostolica nel cuore di Napoli (via Toledo 352) sarà infatti inaugurato il Museo Temporaneo dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi. L’evento, inserito nel programma del Maggio dei Monumenti, vuole celebrare il profondo legame tra Maradona e la città di Napoli, l’incontro tra cultura, identità partenopea e sport. A pochi passi dal Museo ufficiale dedicato al campione, lo spazio sarà una vera e propria esperienza emozionale, un percorso pensato per ricordare i momenti più iconici della carriera e della vita del “D10s del calcio”. Masterpiece dell’esposizione sarà l’opera unica del piede sinistro di Maradona, reso disponibile grazie alla preziosa collaborazione con Stefano Ceci, storico manager e custode dell’eredità del campione, che presenzierà all’evento accogliendo i visitatori tra aneddoti e ricordi personali del Pibe de Oro. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maradona torna a Napoli con il D10s museum: sabato l’inaugurazione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maradona torna a Napoli con il D10s museum: al via l’inaugurazione del Museo Temporaneo nello store Piazza Italia di via Toledo

Scrive msn.com: Napoli, 14 Maggio - Napoli si prepara a riabbracciare il suo mito eterno, Diego Armando Maradona, grazie al "D10s museum", iniziativa organizzata e promossa ...

Napoli, Maradona torna in città con il “D10s Museum”: il 17 maggio l’inaugurazione in via Toledo

Segnala ilgazzettinovesuviano.com: Nel cuore del centro storico, uno spazio temporaneo celebra il mito del Pibe de Oro. In mostra anche il calco originale del piede sinistro di Diego ...

Maradona torna a Napoli con il D10s museum

Segnala laprovinciaonline.info: Napoli si prepara a riabbracciare il suo mito eterno, Diego Armando Maradona, grazie al “D10s museum”, iniziativa organizzata e promossa da Piazza Italia: sabato 17 maggio nel prestigioso Palazzo dell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, video scooter in pista al Maradona: tifosi esultano e insultano De Laurentiis

Due ragazzi sono entrati in scooter all'interno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sfrecciando sulla pista d'atletica che circonda il campo.