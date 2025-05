MARA VENIER | IL FUTURO INCERTO DI DOMENICA IN E IL SOGNO DI CHE TEMPO CHE FA

Oggi al Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha condiviso il suo pensiero sul futuro di Domenica In, in vista del 50° anniversario del programma. Durante una vivace conversazione con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, si è esplorato il legame speciale con il pubblico e i sogni per il futuro del talk show.

Mara Venier è stata gradita ospite oggi al Salone del Libro di Torino in una bella chiacchierata con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Si è parlato di Domenica In. Durante l'incontro si è infatti ricordato che l'anno prossimo saranno i 50 anni di Domenica In, lo storico talk show della domenica pomeriggio di Rai1 di cui Mara detiene il record di stagioni condotte. È stato chiesto alla popolare conduttrice se sarà lei a festeggiare un traguardo così importante. Nel rispondere Mara è stata più che titubante lanciando la provocazione di essere invitata al Tavolo di Fazio. Non per una puntata ma per tutta la stagione. Se non vedremo Mara alla conduzione di Domenica In dal prossimo autunno la troveremo invece come ospite fissa al Tavolo di Che Tempo Che Fa?

