Mantova – Al Food & Scienze Festival di Mantova arriva "Zucchero & co – L'impronta della dolcezza”, il laboratorio griffato Eridania. Dopo il successo delle precedenti edizioni, debutta al Food&Science Festival di Mantova, dal 16 al 18 maggio, lo speciale laboratorio ludico-educativo di divulgazione scientifica firmato Eridania: un coinvolgente viaggio attraverso gli elementi nutritivi, con particolare attenzione allo zucchero in tutte le sue forme, per comprenderne le origini e peculiarità, sfatarne i falsi miti e imparare come inserirlo in un'alimentazione quanto più equilibrata e bilanciata. Lo sapevate che anche gli zuccheri sono carboidrati, come quelli contenuti nel pane o nella pasta? Ma allora quante diverse tipologie di zucchero esistono? Basta un piccolo cambiamento nella struttura molecolare ed ecco che si passa, ad esempio, dal glucosio al fruttosio e a una diversa funzione metabolica. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mantova, al via Food & Scienze Festival: tra gli eventi un imperdibile viaggio nell’universo dello zucchero