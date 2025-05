Mani specchio di età e cattive abitudini ecco come prendersene cura

Le mani, spesso trascurate, sono un vero specchio della nostra età e delle nostre abitudini. Per mantenerle giovani e in salute, è fondamentale adottare alcune semplici pratiche, come l'uso di guanti, creme idratanti e protezione solare. Scopri come prendersene cura per prevenire e contrastare i segni dell'invecchiamento.

(Adnkronos) – Guanti, creme idratanti, no al contatto con detersivi e prodotti aggressivi e sempre protezione solare: le mani parlano di noi e vanno protette. Rivelano le cattive abitudini e soprattutto l'età, anche se in generale c'è poca attenzione a prevenire e a correggere i segni dell'invecchiamento e del photo-aging, come spiega Loredana Cavalieri, specialista .

