Mani specchio di età e cattive abitudini ecco come prendersene cura

Le mani, spesso trascurate, raccontano storie di età e abitudini. È fondamentale prendersene cura per preservarne la bellezza e la salute. Ecco alcuni consigli pratici: dall'uso di guanti e creme idratanti alla protezione solare, scopriremo come evitare i danni causati da detersivi e prodotti aggressivi, per mantenere le nostre mani giovani e curate.

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Guanti, creme idratanti, no al contatto con detersivi e prodotti aggressivi e sempre protezione solare: le mani parlano di noi e vanno protette. Rivelano le cattive abitudini e soprattutto l'età, anche se in generale c'è poca attenzione a prevenire e a correggere i 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mani specchio di età e cattive abitudini, ecco come prendersene cura

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online : Sporcati le mani per arricchirti in una serie di rischiose rapine

Entra nel sottobosco criminale di Red Dead Online: Blood Money dal 13 luglio e prova di avere la voglia di sporcarti le mani al servizio di alcuni famigerati membri della società di Saint Denis.