Perugia, 15 maggio 2025 - Una maestra di Perugia ha salvato la vita a un bambino di 9 anni che durante la ricreazione si stava soffocando con un biscotto, pare ingerito insieme ad un frammento di plastica della confezione. La prontezza, il coraggio e lo straordinario senso di responsabilità dell'insegnante hanno evitato la tragedia. Tra le altre cose la maestra nei mesi scorsi aveva seguito un corso sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, pratica che le ha permesso di salvare la vita all'alunno. Nel frattempo è intervenuto anche il 118, ma non c'è stato bisogno perché il bimbo è riuscito a liberarsi del cibo. È successo questa mattina alla scuola primaria Lombardo Radice.  "Alla maestra va il mio più sincero grazie per questa azione eroica. Un gesto esemplare che ci ricorda quanto sia fondamentale la formazione in manovre di disostruzione pediatrica: investire in questi corsi significa proteggere i nostri bambini e dare agli educatori gli strumenti per intervenire efficacemente in situazioni critiche".

© Lanazione.it - Mangia un biscotto e rischia di soffocare, bambino salvato dalla maestra