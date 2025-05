Il sindaco di Napoli e commissario straordinario di governo su Bagnoli, Gaetano Manfredi, dopo l’annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni. « Ospitare a Napoli la 38esima edizione dell’America’s Cup rappresenta per la città e l’Italia intera una straordinaria vetrina a livello internazionale per la bellezza e la storia del nostro territorio ». Leggi anche: Meloni: «L’America’s Cup a Napoli accelera la riqualificazione dell’area di Bagnoli» Manfredi: «La complessa opera di bonifica e riqualificazione di Bagnoli è già avviata». « Abbiamo lavorato duramente al dossier in questi mesi insieme al governo vincendo la competizione con altre città e cogliendo uno straordinario successo che produrrà enorme impatto economico sul territorio, come accaduto in passato per Barcellona e Valencia. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

Manfredi: «L'America's Cup un'occasione per mostrare la capacità della città di affrontare le grandi sfide del presente»