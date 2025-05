Mandello del Lario precipita per 10 metri durante una escursione nei boschi | gravissimo 78enne

Mandello del Lario (Lecco), 15 maggio 2025 – Una brutta caduta da un sentiero di almeno una decina di metri. A cadere da un sentiero è stato nel pomeriggio di oggi un escursionista di 78 anni, ricoverato ora in gravi condizioni in ospedale a Varese. L'incidente si è verificato a Mandello del Lario, località Somana, lungo il Sentiero del fiume. L'allarme è scattato poco dopo le 16. Il 78enne ha picchiato la testa e il volto e ha anche riportato traumi ad un braccio, oltre a diverse ferite. Per recuperarlo e soccorrerlo sono stati mobilitati i volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrore, i sanitari di Areu, i soccorritori dell'eliambulanza di Como, con tecnico di elisoccorso, medico e infermiere di equipaggio e i vigili del fuoco della squadra Saf, specialisti in interventi speleo alpini fluviali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

