Mandamento Baianese e Vallo di Lauro | cultura della legalità i Carabinieri incontrano circa 500 studenti

Nel mandamento baianese e nel Vallo di Lauro, i Carabinieri hanno incontrato circa 500 studenti per promuovere la cultura della legalità. Questo evento, parte di un progetto congiunto con il Ministero dell'Istruzione, si propone di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della legalità e del rispetto delle regole nella società.

Anche quest'anno, nell'ambito del progetto attuato dall' Arma dei Carabinieri d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, sono in corso numerosi incontri con gli studenti di diversi istituti di scolastici della Provincia di Avellino volti alla " Cultura della Legalità ". I Comandanti dei reparti della Compagnia di Baiano, negli ultimi giorni, hanno incontrato gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado nei comuni di Monteforte Irpino, Avella, Sperone e Quindici. In un clima di serenità e crescente empatia, con parole semplici e dirette, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Baiano ha illustrato diversi argomenti, con focus particolare sui pericoli del web e sulla necessità di un accorto utilizzo di internet e dei social sulla diffusione di notizie o dati personali.

Mandamento Baianese e Vallo di Lauro: carabinieri incontrano circa 500 studenti

