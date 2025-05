Mancini Juve ritorno di fiamma per l’ex ct della Nazionale? Ha due priorità per il suo futuro | le ultimissime

Roberto Mancini potrebbe tornare prepotentemente nel mirino della Juventus. L'ex CT della Nazionale ha due priorità da considerare per il suo futuro, mentre il club bianconero riflette sulle possibili mosse per rinforzare il proprio staff tecnico. Ecco le ultime novità su questa intrigante situazione.

Mancini Juve, ritorno di fiamma per l’ex commissario tecnico della Nazionale? L’allenatore ha due priorità per il suo futuro: le ultimissime. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Roberto Mancini, uno degli allenatori che la Juve aveva sondato lo scorso marzo prima di virare con decisione su Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana non vede l’ora di tornare in panchina. Tra le sue priorità ci sono la Serie A e la Premier League. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mancini Juve, ritorno di fiamma per l’ex ct della Nazionale? Ha due priorità per il suo futuro: le ultimissime

