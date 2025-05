Mamma accusa un malore e muore sotto gli occhi della figlia di 6 anni | l' allarme lanciato dalla scuola

In una tragica vicenda a Trieste, una madre accusa un malore letale mentre si trova con la figlia di sei anni. La piccola, sconvolta, rimane al fianco della madre per tutta la mattina. A dare l’allerta sono stati gli insegnanti della scuola, preoccupati per l'assenza della donna.

TRIESTE - Mamma ha un malore e muore, la figlia di 6 anni la veglia per tutta la mattina. A dare l'allarme è stata la scuola della piccola che, non vedendola arrivare, ha chiamato i. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mamma accusa un malore e muore sotto gli occhi della figlia di 6 anni: l'allarme lanciato dalla scuola

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mamma accusa un malore e muore sotto gli occhi della figlia di 6 anni: l'allarme lanciato dalla scuola

Da msn.com: TRIESTE - Mamma ha un malore e muore, la figlia di 6 anni la veglia per tutta la mattina. A dare l'allarme è stata la scuola della piccola che, ...

Mamma trovata morta in casa, la figlioletta di 6 anni è rimasta a vegliarla in lacrime abbracciata al suo corpo

msn.com scrive: La mamma muore improvvisamente in casa. La figlioletta di 6 anni rimane abbracciata al suo corpo per ore, in lacrime. Il dramma si è consumato a Servola, vicino Trieste. La vittima ...

Tragedia ad Arco: giovane mamma muore per malore in gravidanza

Si legge su gardanotizie.it: Tragedia ad Arco: giovane mamma di 39 anni muore per malore in gravidanza, colpendo la comunità del Garda trentino.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tragico Malore a Ponticelli: Morto 52enne, Mamma Allettata Salvata in Tempo

Una tragica vicenda è avvenuta a Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli, dove un uomo di 52 anni è deceduto in casa a causa di un malore fatale.