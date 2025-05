Maltrattamenti lesioni e violenza sessuale | in carcere 40enne bitontino

Un uomo di 40 anni originario di Bitonto, con un passato criminale significativo, è stato arrestato dopo una condanna per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale nei confronti della sua ex convivente. I reati, commessi tra il 2013 e il 2016, sono stati oggetto di indagine da parte della polizia, culminando nell'operazione avvenuta il 13 maggio scorso.

