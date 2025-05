Una lite in famiglia, sfociata in maltrattamenti e finita davanti al giudice del tribunale di Forlì. Si è conclusa ieri, con un’assoluzione, la diatriba giuridica tra due anziani genitori (90 anni il padre e 82 anni la madre) e il loro figlio 50enne. Tutti residenti a Cesenatico. I fatti risalgono ai primi mesi del 2024. A difendere l’imputato (assolto perché il fatto non sussiste) era l’avvocato Riccardo Luzi. I due anziani genitori hanno denunciato il figlio di 50 anni, perché, a loro dire, gli avrebbe reso la vita impossibile per mesi. Il 50enne (il più giovane di tre fratelli) a inizio gennaio 2024 è tornato a vivere a Cesenatico nella casa familiare (il cui usufrutto è in capo ai genitori e la nuda proprietà condivisa tra due fratelli) per essere più vicino alla sede lavorativa. Ma da quel momento, l’esistenza dei due anziani, che condividevano l’abitazione con il figlio 50enne, si sarebbe trasformata (a loro dire) in una convivenza invivibile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti: assolto 50enne: "Vita impossibile per i genitori"