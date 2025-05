Maltrattamenti all’ex moglie assolto in via definitiva | È un fatto culturale

L'assoluzione definitiva di un uomo di origini bengalesi accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, anche lei del Bangladesh, solleva interrogativi su tematiche culturali e sociali. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, stabilendo che "il fatto non sussiste", dando così un nuovo risvolto a una vicenda già complessa.

È stato assolto in via definitiva l’uomo di origini bengalesi accusato di maltrattamenti dalla ex moglie, anche lei originaria del Bangladesh. La Corte d’Appello di Brescia, lunedì, ha confermato la sentenza del tribunale di primo grado: assoluzione, perché il fatto non sussiste. La vicenda. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Maltrattamenti all’ex moglie, assolto in via definitiva: "È un fatto culturale"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accusato di maltrattamenti dall’ex moglie, viene assolto in via definitiva perché è un “fatto culturale”

Secondo fanpage.it: È stato assolto in via definitiva l’uomo bengalese accusato di maltrattamenti dall’ex moglie. La Corte d’Appello di Milano ha rinviato gli atti in Procura affinché proceda valutando il reato di falsa ...

Marito assolto dall’accusa di maltrattamenti, la moglie fa ricorso ma perde di nuovo. E finisce indagata col nuovo compagno

Da msn.com: Brescia, l’Appello respinge il ricorso della donna che ora deve rispondere di falsa testimonianza. La coppia è originaria del Bangladesh: in primo grado polemiche sul “retaggio culturale” dei presunti ...

Donna suicida, marito assolto da accusa maltrattamenti

Come scrive msn.com: (ANSA) - GENOVA, 09 MAG - E' stato assolto dall'accusa di maltrattamenti l'uomo, di origini albanesi, denunciato dalla ex moglie che a gennaio si è suicidata lanciandosi dalla finestra di casa. Pochi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Frosinone, accoltella moglie, suocera e figlia con le forbici: arrestato 51enne per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia

In una abitazione ad Arnara (provincia di Frosinone), un operaio di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ceccano dopo aver ferito con un paio di forbici la moglie, la suocera e la figlia quattordicenne.