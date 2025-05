Maltrattamenti all’asilo l’orrore sui bambini | Arrestate cosa succedeva

In una tranquilla realtà del Nord Italia, una serie di segnalazioni ha acceso i riflettori su un ambiente educativo che avrebbe dovuto garantire sicurezza e serenità ai più piccoli. Le indagini avviate dalle autorità locali hanno portato alla luce comportamenti ritenuti gravi da parte di chi, per ruolo e responsabilità, avrebbe dovuto prendersi cura dei bambini. Le verifiche sono state condotte nel massimo riserbo, fino a quando, in seguito a nuovi elementi raccolti, si è proceduto a un intervento diretto da parte delle forze dell’ordine. Il contesto è quello di una struttura privata per l’infanzia, e le persone coinvolte risultano legate direttamente alla sua gestione. Indagine partita da una segnalazione. Due delle tre titolari di un asilo nido privato sono state arrestate dai carabinieri in seguito a un’indagine avviata dopo alcune segnalazioni fatte direttamente ai militari della zona. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

