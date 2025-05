maltratta la ex e la figlia allontanato dalla famiglia

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emanata dal Gip presso il Tribunale di Urbino, con la quale è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore a 500 metri, con l’applicazione del braccialetto elettronico a carico di un uomo di 53 anni, di Fossombrone, indagato in ordine al reato di maltrattamenti aggravati contro famigliari e conviventi, commesso in danno di una donna, ex compagna e della propria figlia minore di tre anni. L’uomo avrebbe maltrattato verbalmente, psicologicamente e fisicamente la compagna convivente, anche in presenza della figlia minorenne, con atteggiamenti vessatori nei suoi confronti, insulti e gravi minacce, anche di morte. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

