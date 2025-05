Maltempo vento forte su tutta la regione | è codice giallo

Maltempo in arrivo sulla Toscana: un codice giallo è stato attivato per venti forti e piogge sparse. La perturbazione, proveniente da nord-est, si abbatterà sulla regione durante la notte. La Sala operativa unificata della Protezione civile avvisa che i fenomeni critici si protrarranno dalle mezzanotte alle 13 di domani. Prestate attenzione!

Una perturbazione da nord-est, in rapido transito sulla Toscana nella nottata, porterà venti forti e piogge sparse. La Sala operativa unificata della Protezione civile ha diramato un bollettino di criticità con codice giallo per venti forti che interesserà dalla mezzanotte fino alle ore 13 di. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Maltempo, vento forte su tutta la regione: è codice giallo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maltempo in Toscana, allerta gialla per vento forte in tutta la regione per venerdì 16 maggio

Segnala corrierefiorentino.corriere.it: Vento forte su tutto il territorio regionale e piogge sparse: per questo motivo la sala operativa della Protezione civile della Toscana ha emanato un bollettino di allerta gialla per la giornata di ...

Maltempo, raffiche di vento forte su quasi tutta la Toscana

Lo riporta firenzetoday.it: Una perturbazione da nord-est, in rapido transito sulla Toscana nella nottata, porterà venti forti e piogge sparse. La Sala operativa unificata della Protezione civile ha diramato un bollettino di cri ...

Maltempo, codice giallo in Toscana per venti forti

Scrive msn.com: Maltempo, codice giallo venerdì 16 maggio per venti forti su quasi tutta la Toscana: previste raffiche fino a 50-60 km/h in pianura e fino a 60-80 km/h in collina. Lo rende noto la Regione Toscana. (A ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bici Elettrica Bezior X1500 : Fatbike bella e potente - codice sconto

La Bici Elettrica Bezior X1500 è una fatbike elettrica bella, potente e con alcune caratteristiche davvero interessanti.