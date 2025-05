Maltempo torna la pioggia | in Sicilia allerta arancione e scuole chiuse

Maltempo in Sicilia con l'arrivo di nuove piogge e allerta arancione: le scuole rimarranno chiuse. Per prevenire disagi, le autorità hanno modificato la circolazione ferroviaria. Allerta gialla anche in cinque Regioni: Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. La situazione richiede massima attenzione e precauzione da parte della popolazione.

Inoltre, le autorità hanno predisposto diverse modifiche alla circolazione ferroviaria, per evitare disagi maggiori nel caso in cui il maltempo dovesse rendere impraticabili le linee ferroviarie. Allerta gialla in cinque Regioni: Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria

