Maltempo Sicilia bloccata con l’auto nel sottopasso sommerso | il video del salvataggio dei carabinieri

Il maltempo ha colpito duramente la Sicilia, causando situazioni critiche come quella di una donna bloccata con l'auto in un sottopasso allagato. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e di alcuni passanti, √® stato possibile effettuare il salvataggio, immortalato in un emozionante video. Scopri di pi√Ļ su questo atto di coraggio.

A soccorrere la donna¬†i carabinieri¬†della locale stazione che, insieme ad alcuni passanti e senza esitazione, si sono lanciati a piedi verso di lei raggiungendola quando l'auto era gi√† quasi completamente sommersa dall'acqua. 🔗Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Maltempo Sicilia, bloccata con l’auto nel sottopasso sommerso: il video del salvataggio dei carabinieri

