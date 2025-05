Maltempo oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in altre cinque regioni

Oggi, giovedì 15 maggio, l'Italia è colpita da un forte maltempo, con piogge e venti intensi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, dichiarando allerta arancione in Sicilia e gialla in altre cinque regioni, a causa di rischi legati a temporali e possibili alluvioni.

Oggi, giovedì 15 maggio, maltempo in Italia, con piogge temporali e vento forte da Nord a Sud, che hanno portato il Dipartimento della Protezione Civile a emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È allerta arancione in tutta la Sicilia per rischio temporali e rischio idrogeologico, mentre è gialla in Calabria, Basilicata, Molise.

Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in altre cinque regioni

Meteo, il vortice Ines in arrivo sull'Italia: allerta arancione e scuole chiuse in Sicilia. Ecco le regioni coinvolte

Maltempo, allerta meteo arancione in Sicilia e scuole chiuse domani 15 maggio per temporali: elenco dei comuni

