Maltempo oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in altre cinque regioni

Oggi, giovedì 15 maggio, l'Italia fa i conti con condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da piogge e forti venti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione per la Sicilia e gialla per altre cinque regioni, a causa del rischio di temporali e allagamenti.

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 15 maggio, maltempo in Italia, con piogge temporali e vento forte da Nord a Sud, che hanno portato il Dipartimento della Protezione Civile a emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È allerta arancione in tutta la Sicilia per rischio temporali e rischio idrogeologico, mentre è gialla in Calabria, Basilicata, Molise, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

