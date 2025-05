Maltempo nuova allerta meteo in Campania | le previsioni

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali e criticità idrogeologica. Dalle 16 di oggi, 15 maggio, fino alle 16 di domani, 16 maggio, l'intero territorio regionale sarà interessato da precipitazioni, accompagnate da condizioni di forte incertezza meteorologica.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo. Dalle 16 di oggi (15 maggio) alle 16 di domani (16 maggio) sull'intero territorio regionale, si prevedono precipitazioni caratterizzate da incertezza. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le previsioni

Cosa riportano altre fonti

Piogge forti, nuova allerta meteo in Campania

Si legge su msn.com: NAPOLI. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo. Dalle 16 di oggi, 15 maggio, alle 16 di domani, 1 ...

Allerta meteo, 48 ore di forte maltempo sull'Italia: previsioni

Secondo adnkronos.com: Allerta meteo sull'Italia con 48 ore di forte maltempo tra un ciclone tunisino e un fronte polacco. Il vortice in arrivo dal nordafrica porterà nubifragi, vento e mareggiate su Sicilia e Calabria, in ...

Maltempo in Campania: torna l’allerta meteo

Come scrive infocilento.it: La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata,Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto.