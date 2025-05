Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi, la Puglia è tra le regioni italiane colpite dall'allerta maltempo, insieme alla Sicilia, che è in codice arancione. Il dipartimento della protezione civile ha diramato avvisi di temporali intensi, invitando alla massima attenzione. Le previsioni meteo prevedono condizioni avverse, con possibilità di eventi estremi nelle prossime ore.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali. La Sicilia è in codice arancione (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). In allerta anche la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per ventiquattro-trentasei ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in altre cinque regioni

Come scrive msn.com: Un vortice di bassa pressione a ridosso delle coste tunisine favorisce condizioni di tempo instabile su tutto il Sud-Italia, con attività temporalesca anche intensa su Sicilia e Calabria. Nel contempo ...

Maltempo in arrivo: temporali e allerta meteo in Sicilia e altre regioni

Riporta notizie.it: Dal primo mattino di domani, la Sicilia sarà colpita da intensi temporali, con fenomeni che si estenderanno anche a Calabria e Puglia. La Protezione civile ha emesso un avviso meteo che prevede un’all ...

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Si legge su noinotizie.it: Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per sedici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

In Europa allerta Coronavirus : Mortalit? in Italia cresce +23%

L'Europa deve prepararsi al meglio per uscire dalle nuove e rigorose misure di contenimento della seconda ondata di coronavirus: questo l'appello dell'Ocse nella presentazione a Parigi del dossier 'Health at a Glance Europe 2020 '.