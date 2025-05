Maltempo Italia | violenta grandinata chicchi come noci e strade imbiancate dal ghiaccio

Il maltempo continua a flagellare l’Italia, con episodi sempre più estremi che mettono in ginocchio intere comunità . Nelle ultime ore, il Paese è stato investito da una nuova ondata di perturbazioni intense, con temporali, piogge torrenziali e fortissime grandinate che hanno provocato allagamenti, danni a infrastrutture e momenti di panico tra la popolazione. La primavera, un tempo stagione mite e incerta, si sta trasformando in un palcoscenico di eventi climatici improvvisi e sempre più violenti. >> “Fare presto”. Garlasco, il blitz a casa di Sempio poi la scoperta: c’entrano i genitori di Chiara Poggi La grandine, fenomeno tipico delle mezze stagioni, sta diventando sempre più ricorrente e distruttiva. Colpa, secondo gli esperti, del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici in corso, che alterano gli equilibri atmosferici e amplificano l’energia dei fenomeni meteorologici. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it