Maltempo Italia crolla l’edificio dell’ospedale | un boato e poi il terrore

Un improvviso rumore assordante ha interrotto la quiete di una normale giornata, lasciando dietro di sé sgomento e preoccupazione. A causarlo, un cedimento strutturale che ha riportato all'attenzione pubblica i rischi legati alla gestione di edifici storici in fase di ristrutturazione. L'incidente ha generato un immediato allarme, spingendo le autorità a intervenire tempestivamente per accertare l'entità del danno e mettere in sicurezza l'area coinvolta. In pochi minuti la zona è stata isolata, mentre numerosi cittadini si sono radunati nei pressi del cantiere, attratti dal fragore e dai primi segnali evidenti del cedimento. A rendere ancora più critica la situazione, il maltempo, che secondo i primi rilievi tecnici avrebbe giocato un ruolo determinante nel deterioramento della struttura. Cede una parte dell'ex ospedale trasformato in cantiere universitario.

