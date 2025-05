Maltempo in avvicinamento scatta l' allerta arancione | il Comune invita alla prudenza

A causa dell'imminente maltempo, il Comune ha attivato l'allerta arancione, invitando i cittadini alla massima prudenza. La Sala operativa regionale della Protezione civile della Calabria ha previsto precipitazioni diffuse, caratterizzate da rovesci o temporali intensi. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità e di evitare situazioni di rischio.

Dopo il messaggio di allertamento diramato dalla Sala operativa regionale della Protezione civile della Regione Calabria, che prevede il livello di allerta arancione (precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità attivita?. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Maltempo in avvicinamento, scatta l'allerta arancione: il Comune invita alla prudenza

Maltempo in arrivo, in Toscana scatta l'allerta arancione

Maltempo in arrivo, in Toscana scatta l'allerta arancione

Meteo – Il maltempo si accanisce sull’Italia con temporali insistenti, scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Meteo – Il maltempo si accanisce sull'Italia con temporali insistenti, scatta l'allerta della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Ecco dove e quando

Maltempo in Toscana, scatta l'allerta arancione. Ecco dove e quando

Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata,Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto.