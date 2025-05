Maltempo fango e detriti sulla ferrovia | disagi sulla Messina-Palermo

L'ondata di maltempo ha colpito duramente la ferrovia Messina-Palermo, causando gravi disagi ai viaggiatori. Fango e detriti hanno invaso i binari nei pressi della stazione di Santo Stefano di Camastra, costringendo Ferrovie dello Stato a sospendere la circolazione dei treni per garantire la sicurezza. Gli interventi di pulizia sono già in corso.

Ferrovia Messina-Palermo in tilt dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta lungo la costa tirrenica. Fango e detriti hanno invaso i binari nei pressi della stazione di Santo Stefano di Camastra, da qui la decisione di Ferrovie dello Stato di sospendere la circolazione dei treni in virtù dei.

Maltempo in Valsesia, una massa impressionante di fango e detriti precipita dalla montagna

Nel video, le immagini di una valanga a Rima San Giuseppe, in provincia di Vercelli, staccatasi probabilmente a causa delle intense precipitazioni e degli accumuli di fango e detriti.

Maltempo in Piemonte, l'impressionante massa di fango e detriti che precipita dalla montagna in Valsesia: il video

Una cascata impressionante di acqua che scende dalle montagne della Valsesia e arriva a valle: sono le immagini pubblicate questa mattina sul profilo Facebook «Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte

Maltempo in Piemonte, frana e detriti si staccano in Valsesia

Un'imponente frana di fango e detriti si è staccata nella giornata di mercoledì 16 aprile 2025 da una delle pareti della Valsesia in località Rima (provincia di Vercelli), senza

Prosegue il maltempo sulla penisola : a Roma preoccupa livello Tevere

Il maltempo continua ad interessare l'Italia con abbondanti piogge, neve e disagi, dopo gli allagamenti e i danni registrati nel modenese e in alcune zone del Friuli e del Veneto.