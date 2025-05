Maltempo fango e detriti sulla ferrovia | disagi sulla Messina-Palermo

Maltempo, fango e detriti hanno messo in ginocchio la ferrovia Messina-Palermo, causando gravi disagi ai viaggiatori. La situazione si è aggravata nei pressi della stazione di Santo Stefano di Camastra, costringendo Ferrovie dello Stato a interrompere la circolazione per garantire la sicurezza. I dettagli sull'impatto e le soluzioni in fase di attuazione.

Ferrovia Messina-Palermo in tilt dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta lungo la costa tirrenica. Fango e detriti hanno invaso i binari nei pressi della stazione di Santo Stefano di Camastra, da qui la decisione di Ferrovie dello Stato di sospendere la circolazione dei treni in virtù dei. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Maltempo, fango e detriti sulla ferrovia: disagi sulla Messina-Palermo

Maltempo. Treni fermi a S. Stefano di Camastra, fiumi di fango a Stromboli

Lo riporta msn.com: Fango nel centro tirrenico e nell'isola che torna a fare i conti con le colate che seguono le forti piogge The post Maltempo. Treni fermi a S. Stefano di Camastra, fiumi di fango a Stromboli appeared ...

Stromboli inondata dal fango: il video della colata di melma e detriti che come un fiume invade le strade

Da msn.com: L'ondata di maltempo che si abbatte da questa mattina sulla Sicilia sta provocando danni in diverse parti dell'isola: strade allagate per le piogge intense, alberi abbattuti dal vento, salvataggi e in ...

Maltempo, grosso danno alla linea ferroviaria a Santo Stefano di Camastra

Riporta 98zero.com: Ormai dal pomeriggio di oggi risulta interrotta la linea ferroviaria tra Messina e Palermo all'altezza di Santo Stefano di Camastra.

Prosegue il maltempo sulla penisola : a Roma preoccupa livello Tevere

Il maltempo continua ad interessare l'Italia con abbondanti piogge, neve e disagi, dopo gli allagamenti e i danni registrati nel modenese e in alcune zone del Friuli e del Veneto.