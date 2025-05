Maltempo da Nord a Sud in Sicilia allerta arancione e scuole chiuse

Maltempo in Sicilia, dove è stata emessa un'allerta arancione e le scuole rimarranno chiuse. Oggi si prevede una giornata all'insegna di condizioni atmosferiche avverse su tutto il Paese, in particolare al Sud, a causa di un vortice di bassa pressione che sta portando forte instabilità e temporali.

E' attesa quest'oggi una giornata all'insegna del maltempo sull'Italia, da Nord a Sud. Un vortice di bassa pressione, infatti, si è formato in queste ore a ridosso delle coste tunisine, favorendo condizioni di tempo instabile soprattutto nel Sud-Italia, con una forte attività temporalesca anche intensa attesa su Sicilia e Calabria. Allo stesso tempo, però, la discesa di una saccatura da Nord-Est dovrebbee favorire l’intensificarsi della ventilazione settentrionale sul Nord-Italia. In virtù di queste previsioni, sin dal primo mattino sono attesi temporali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia. E, dal tardo pomeriggio, il maltempo interesserà Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che segnala proprio per oggi un'allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Sicilia. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo da Nord a Sud, in Sicilia allerta arancione e scuole chiuse

Scuole chiuse oggi in 57 comuni della provincia di Udine, Alto Friuli, a causa del maltempo che colpisce la zona e che ha portato il rischio valanghe a 5 su 5 in Carnia e 4 su 5 nel Tarvisiano.