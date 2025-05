Maltempo arriva la tempesta Ines | allerta in diverse Regioni

La tempesta Ines sta causando disagi in Italia, con maltempo estremo che colpisce diverse regioni. In particolare, la Sicilia è in allerta arancione, con scuole chiuse in vari comuni. Le forti precipitazioni e i venti burrascosi stanno creando situazioni critiche, richiedendo cautela e attenzione da parte dei cittadini.

Tempesta Ines colpisce l'Italia: Sicilia la più colpita in allerta arancione, scuole chiuse in diverse città La tempesta Ines ha raggiunto l'Italia, portando con sé un deciso peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del Paese. La Sicilia è tra le regioni più colpite, con precipitazioni diffuse e temporali intensi che hanno spinto la Protezione

Maltempo in Sicilia, arriva la tempesta Ines: rischio nubifragi e venti burrascosi

Si legge su quotidianodiragusa.it: Maltempo. La Sicilia si prepara all'arrivo della tempesta Ines, attivo vortice depressionario con venti burrascosi e rischio nubifragi ...

Arriva la tempesta Ines con nubifragi e venti di burrasca. Allerta arancione in Sicilia

Secondo informazione.it: Deciso peggioramento delle condizioni meteo a partire da questa mattina su gran parte del nostro paese con l'arrivo della tempesta Ines. L'avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalen ...

E' arrivata la tempesta Ines. Temporali, allerta meteo e scuole chiuse in Sicilia. La situazione

Riporta tp24.it: L’allerta meteo ha già avuto ripercussioni anche sulla rete ferroviaria. RFI ha annunciato la chiusura delle tratte Lercara Diramazione–Caltanissetta Xirbi, Catania–Caltagirone e Caltanissetta–Modica.

