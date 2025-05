Maltempo a Stromboli l’isola di nuovo in ginocchio | torrenti straripati e strade come fiumi

Stromboli è di nuovo in difficoltà a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia. Torrenti straripati e strade trasformate in fiumi hanno messo in ginocchio l’isola. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione, mentre i disagi si intensificano anche a Palma di Montechiaro. La situazione rimane critica. Continua a leggere...

L'ondata di maltempo delle ultime ore ha messo in ginocchio la Sicilia dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione. Disagi a Palma di Montechiaro e a Stromboli, dove le strade sono allagate. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Maltempo a Stromboli, l’isola di nuovo in ginocchio: torrenti straripati e strade come fiumi

