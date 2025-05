Maltempo a Reggio e in Calabria previste alcune modifiche nella circolazione ferroviaria | ecco quali

Maltempo a Reggio Calabria: in seguito all'allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale, Ferrovie dello Stato Italiane annuncia modifiche nella circolazione ferroviaria. Per la giornata di venerdì 16 maggio, i passeggeri sono invitati a consultare le informazioni aggiornate per conoscere le variazioni e i possibili disservizi. Ecco i dettagli.

Dopo l'avviso meteo diramato dalla Protezione civile regionale che prevede allerta arancione sulla regione, per la giornata di domani, venerdì 16 maggio, la circolazione ferroviaria sarà interessata da alcune modifiche. È quanto comunica Ferrovie dello Stato Italiane

Maltempo a Reggio Calabria: l’Amministrazione comunale invita i cittadini ad attenersi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile

Maltempo in Calabria: scatta l’allerta arancione anche su Reggio

Allerta Meteo: maltempo in Calabria, è caos sulla linea ferroviaria

