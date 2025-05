Maltempo 16 maggio 2025 | nuova allerta meteo in 11 regioni

Il 16 maggio 2025, l'Italia affronta una nuova fase di maltempo intenso, con la Protezione Civile che ha diramato allerta meteo arancione e gialla su 11 regioni. Le previsioni indicano condizioni critiche, con possibile rischio di fenomeni estremi. Abruzzo, Basilicata e altre regioni sono nel mirino di questa ondata di maltempo.

La Protezione Civile ha confermato anche per venerdì 16 maggio 2025 la fase di maltempo intenso che sta colpendo l’Italia. Le previsioni indicano condizioni meteo critiche su diverse aree del Paese. Per questo motivo, l’ente ha emesso un’allerta meteo arancione e gialla su 11 regioni:Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, . Maltempo 16 maggio 2025: nuova allerta meteo in 11 regioni Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Allerta meteo arancione e gialla per domani 16 maggio, scuole chiuse per maltempo: le regioni a rischio

Proseguirà anche domani, venerdì 16 maggio, la fase di maltempo che sta interessando l'Italia. Per questo la Protezione Civile, sulla base delle attuali previsioni, ha valutato un'allerta meteo aranci

Maltempo, Allerta Meteo venerdì 16 maggio: rischio Nubifragi e scuole Chiuse, ecco dove

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE Le ultime elaborazioni confermano un doppio attacco atmosferico destinato a raggiungere la massima intensità nelle prossime ore, con effetti potenzialmente rilevanti su buona

Scuole chiuse domani, venerdì 16 maggio 2025/ L'elenco completo per il maltempo nel Sud Italia

Scuole chiuse domani, venerdì 16 maggio 2025, per il maltempo: la mappa e l'elenco completo dei comuni in allerta meteo

