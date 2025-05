Malore nell’ultimo giorno di vacanza muore a 28 anni

Il sogno di un'ultima giornata al mare si è trasformato in dramma al Lido degli Scacchi. Emanuele Lamanna, un giovane di 28 anni originario di Forlì, è tragicamente deceduto dopo un malore mentre faceva colazione al camping Florenz. Un evento che ha scosso la comunità e lasciato un profondo segno nel cuore dei suoi cari.

Lido degli Scacchi (Ferrara), 15 maggio 2025 – L’ultimo giorno di vacanza al mare si è tinto di tragedia. Un ragazzo di 28 anni, il forlivese Emanuele Lamanna, è morto a seguito di un malore che lo ha colto mentre faceva colazione al camping Florenz del Lido degli Scacchi. L’allarme è scattato intorno alle 10 di ieri. Il ragazzo – disabile e affetto da gravi disturbi – era ospite della struttura ricettiva insieme ad altri giovani con disabilità e i relativi accompagnatori. Il gruppo, che si trovava a Scacchi per una breve vacanza ormai giunta al termine, stava facendo colazione quando improvvisamente il 28enne si è sentito male. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato colto da una crisi epilettica proprio mentre mangiava. Al momento non è chiaro se un boccone lo abbia soffocato durante l’attacco o se all’origine del tragico epilogo ci siano altre cause. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore nell’ultimo giorno di vacanza, muore a 28 anni

