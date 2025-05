Malore in centro uomo si accascia a terra in via Matteotti

Ieri mattina, 14 maggio, attimi di paura in via Matteotti, dove un uomo si è accasciato a terra, suscitando l'ansia di chi si trovava nei paraggi. Immediata la telefonata ai soccorsi, con un'ambulanza della Croce Rossa giunta prontamente per prestare aiuto. La situazione ha richiesto l'intervento dei sanitari per chiarire quanto accaduto.

Momenti di apprensione ieri mattina, 14 maggio, intorno alle 11 in via Matteotti, dove un uomo si è improvvisamente accasciato a terra, destando la preoccupazione dei passanti. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa. All'arrivo dei sanitari.

