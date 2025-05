Malmenava gli anziani alla Cesana Malanotte annullato il reintegro dell' oss violento

Un operatore socio sanitario dell'istituto Ipab "Cesana Malanotti" è stato recentemente coinvolto in un caso di maltrattamenti agli anziani, portando all'annullamento del suo reintegro. Dopo un anno di sospensione per gravi indizi di colpevolezza, la situazione solleva gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli ospiti e alla gestione del personale all'interno della struttura.

Un anno di sospensione dell’esercizio di pubblici uffici e servizi, a partire dal 30 aprile scorso, per “gravi indizi di colpevolezza relativamente ai delitti in contestazione”. L'operatore socio sanitario dell'istituto Ipab "Cesana Malanotti", reintegrato sul posto del lavoro nonostante la. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Malmenava gli anziani alla "Cesana Malanotte", annullato il reintegro dell'oss violento

Se ne parla anche su altri siti

Maltrattava gli anziani in casa di riposo, sospeso per un anno l’operatore socio sanitario della Cesana Malanotti

Secondo msn.com: VITTORIO VENETO - È accusato di aver insultato, minacciato e perfino aggredito fisicamente gli anziani ospiti della casa di riposo. Ora è stato sospeso per un anno dal servizio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Battipaglia, Rogo in casa anziani : muore badante

Una donna di 57 anni è morta a Battipaglia, in provincia di Salerno, in un incendio scoppiato in una casa a causa di un fornello a gas malfunzionante.