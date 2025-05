Malato psichiatrico aggredisce guardia penitenziaria

Un grave incidente si è verificato ieri mattina presso il reparto di Psichiatria dell'ospedale 'Madonna del Soccorso', dove un detenuto con disturbi psichiatrici ha aggredito due guardie penitenziarie. L'attacco, avvenuto in modo improvviso, solleva nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza del personale penitenziario e sulla gestione dei detenuti affetti da problematiche psichiatriche.

Nuova aggressione ai danni del personale della polizia penitenziaria, nella mattina di ieri, nel reparto di Psichiatria dell'ospedale 'Madonna del Soccorso' Un detenuto, affetto da disturbi psichiatrici si è scagliato contro due agenti, colpendoli in modo improvviso mentre svolgevano il proprio servizio. Solo grazie alla prontezza d'intervento e al sacrificio dei poliziotti si è potuto evitare un esito più grave. Entrambi hanno riportato lesioni che al momento sono state giudicate con prognosi di 5 e 6 giorni. Il detenuto protagonista dell'aggressione non è nuovo a episodi di violenza. Circa un mese fa, a quanto riferiscono dalla segreteria regionale dell'Uspp (sindacato di polizia penitenziaria), aveva già provocato la rottura del setto nasale a un altro agente. Nonostante questo, il detenuto si trova ancora presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, senza che siano stati adottati provvedimenti alternativi.

