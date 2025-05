Marito e figlia dell’anziana donna, a processo erano finiti per maltrattamenti, a fronte delle condizioni drammatiche in cui era stata trovata una sessantatreenne fortemente debilitata da un ictus. Abbandonata nel letto, senza alcuna cura della sua igiene, al punto da farle subentrare infezioni e malattie generate dallo sporco in cui viveva. Il tutto, all’interno delle mura domestiche, nella stessa casa in cui vivevano i due imputati. Che ora sono stati condannati a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, riqualificando l’imputazione in abbandono di persone incapaci, così come chiesto dal pm Antonia Pavan. Le condizioni devastanti in cui viveva la donna erano state segnalate dai servizi sociali a giugno 2020, in conseguenza di un ricovero in ospedale, in quanto la donna era apparsa pallida e con ricorrenti episodi di nausea. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malata senza cure, marito e figlia condannati