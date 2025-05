Maglia Away Juve 2025 26 svelata la possibile data di lancio del secondo kit bianconero! L’annuncio – FOTO

La maglia away della Juventus per la stagione 2025/26 è in arrivo: è stata svelata la possibile data di lancio del secondo kit bianconero. Dopo l’ufficializzazione della prima maglia, i tifosi possono anticipare le aspettative grazie a nuove immagini condivise sui social. Scopriamo insieme i dettagli e la foto del nuovo design.

Maglia Away Juve 202526, svelata la possibile data di lancio: la FOTO e tutti i dettagli sul secondo kit. Dopo l’annuncio ufficiale della prima maglia della Juve 202526, sui social sono sbucati sempre più foto legate alla maglia Away che per il momento sono solamente repliche simili a quella che era già stata svelata negli scorsi mesi da La Maglia Bianconera.?? Data di uscita prevista della #Away #Juve 2526: venerdì 13 giugno alle 10, alla vigilia del Mondiale per Club (a meno di cambi di programma). Nell'img un edit di prova con l'applicazione degli sponsor su una versione fake! #JuJersey?? Seguici anche su IG link in bio 12 pic.twitter.comENluVNJhEh — La Maglia Bianconera (@LaBianconera) May 15, 2025 Secondo quanto riportato dalla pagina su X, la data del possibile lancio della seconda maglia della Juve dovrebbe essere venerdì 13 giugno alla vigilia del Mondiale per Club. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maglia Away Juve 2025/26, svelata la possibile data di lancio del secondo kit bianconero! L’annuncio – FOTO

