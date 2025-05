maggio ritorno al contemporaneo in scena il giovane lord di henze

È un’eredità del passato ma anche una promessa per il futuro, quella che vede il Teatro del Maggio scommettere sul repertorio contemporaneo. ’ Der junge lord ’ (Il giovane Lord) di Hans Werner Henze su libretto di Ingeborg Bachmann, seconda opera nel cartellone dell’87esimo Festival dopo Salome e prima di Aida, oltre a rappresentare un consistente investimento in termini di risorse artistiche (oltre all’orchestra, al coro e alla macchina scenica, un cast enorme tra cantanti, attori, danzatori, circensi, coro di voci bianche), si propone come uno schiaffo al pregiudizio secondo cui, morto Puccini, l’opera del Novecento sia inascoltabile e incomprensibile. "Tutt’altro – afferma il sovrintendente Carlo Fuortes –. Da molto tempo inseguivo questo progetto e adesso a Firenze sono riuscito a realizzarlo. 🔗Leggi su Lanazione.it

