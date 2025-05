Maestra abusa di un alunno di 11 anni in Russia | condannata a 9 anni

Le molestie scoperte dalle madre del giovane alunno. Anna Plaksyuk, 27 anni, insegnante di scuola primaria a Toksovo, in Russia, è stata condannata a nove anni per abusi sessuali su un bambino di 11 anni. I fatti sono emersi a gennaio 2024 grazie alla madre della vittima. Un quadro inquietante L’insegnante, all’epoca dei fatti 25enne e sposata, avrebbe molestato il minore per mesi. Lo costringeva a contatti fisici in aula e gli inviava immagini esplicite via WhatsApp, chiedendogli lo stesso. Gli abusi, iniziati nel novembre 2023, sono stati scoperti dalla madre del ragazzo, che ha trovato contenuti inquietanti sul suo telefono il 31 gennaio 2024. Durante il processo in Russia, è emerso che Plaksyuk costringeva il ragazzo a toccarle il seno e a baciarla sulle labbra. La scoperta e l’arresto In alcune circostanze lo chiudeva in classe e accarezzandogli le parti intime attraverso i vestiti. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

