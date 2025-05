Mads Pedersen trionfa a Matera | terza vittoria al Giro d' Italia

Che Giro triste sarebbe senza Mads Pedersen. A differenza di altre firme nobili, almeno lui ci prova in tutte le occasioni che la corsa gli offre: è vero che fin qui il tracciato gliene ha proposte più che ad altri, ma il danese ha il grande merito di non essersi mai tirato indietro. Come negli altri giorni, lo fa anche a Matera, dove firma il terzo centro in cinque tappe, il primo in rosa: conto destinato ad aggiornarsi già oggi a Napoli, proprio dove due anni fa l’ex iridato ha inaugurato la sua serie di successi in questa corsa. Ad ostacolare i piani di Pedersen ci provano in tanti salendo verso Matera: prima il bimbo Ayuso con la sua truppa, poi Roglic da solo, entrambi con lo stesso risultato. Troppo morbida per chi ha bisogno di ben altre pendenze per far la differenza, l’arrampicata finale si rivela invece giusta per un uomo da classiche come quello in rosa, esemplare nel dosare le energie e a gestire i momenti di difficoltà: quando sente i battiti picchiare in testa, a un paio di chilometri dal traguardo, il danese cala il ritmo e indietreggia, salvo riportarsi davanti al momento dello sprint, dove castiga tutti, come già a Tirana e Valona. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

