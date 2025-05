Attimi di terrore a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una bambina di tre anni è precipitata dalla finestra della sua casa, situata al primo piano di un edificio in via Fabio Massimo. La piccola è stata soccorsa tempestivamente e trasportata all’ospedale Santobono di Napoli. Maddaloni, bimba di tre anni precipita dalla finestra di casa: . L'articolo Maddaloni, bimba di tre anni precipita dalla finestra di casa: è ricoverata al Santobono Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it

