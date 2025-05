Mad Max | Fury Road perché è uno dei più grandi action mai concepiti

"Mad Max: Fury Road", diretto da George Miller e uscito il 15 maggio 2015, è un'opera che ha ridefinito il genere action. Con la sua straordinaria visione visiva, sequenze mozzafiato e una narrativa avvincente, il film si è rapidamente affermato come uno dei titoli fondamentali del cinema contemporaneo, trascendendo i confini del suo stesso genere.

Il 15 maggio 2015 arrivava nelle sale di tutto il mondo il film di George Miller, diventato uno dei titoli fondamentali di questo secolo cinematografico 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Mad Max: Fury Road, perché è uno dei più grandi action mai concepiti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mad Max: Fury Road, la spiegazione del finale del film

Scrive cinefilos.it: Perché e dove Max Rockatansky se ne va alla fine di Mad Max: Fury Road? È questa la domanda che ci poniamo arrivati alla fine del film diretto da George Miller e interpretato da Tom Hardy.

Zoë Kravitz e Nicholas Hoult di nuovo insieme dopo Fury Road diretti da David Leitch

Come scrive cinefilos.it: Dopo aver recitato insieme in Mad Max: Fury Road, Zoë Kravitz e Nicholas Hoult tornano a condividere lo schermo per il prossimo film ...

Mad Max: Fury Road

it.ign.com scrive: George Miller è tornato a parlare di Mad Max e del futuro del brand, dichiarando che il prossimo film sarà a tutti gli effetti un prequel con protagonista Furiosa.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Trailer

SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY PER NINTENDO SWITCH OFFRE NUOVE POSSIBILITÀ Nei 35 anni di storia di Super Mario Bros.