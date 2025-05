Macerie e distruzione a Gaza Deir el-Balah dopo i raid israeliani

Macerie e distruzione segnano il volto di Deir el-Balah, una città al centro della Striscia di Gaza, dopo i recenti raid israeliani. Le immagini di devastazione raccontano una realtà drammatica, dove le case sono ridotte in polvere e le vite dei residenti stravolte, riflettendo il tragico impatto del conflitto.

Macerie e distruzione: ecco come si presenta Deir el-Balah, città al centro della Striscia di Gaza, dopo gli ultimi raid israeliani. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Macerie e distruzione a Gaza, Deir el-Balah dopo i raid israeliani

Se ne parla anche su altri siti

La crisi umanitaria di Gaza fotografata dai numeri

Lo riporta lettera43.it: Per descrivere ciò che sta accadendo a Gaza le parole non bastano più. Per questo ci siamo affidati a numeri e percentuali. Il punto.

Moschee, monumenti, tesori: l’anima di Gaza è in macerie

Da editorialedomani.it: La guerra ha devastato oltre il 70 per cento dei siti di rilevanza storica, religiosa e artistica della Striscia». I danni provocati da raid aerei, panzer, bulldozer. «Atti deliberati volti a colpire ...

Distruzione di macchinari a Gaza blocca il recupero dei corpi sotto le macerie

Segnala laregione.ch: La distruzione di macchinari pesanti ... di grazia alle speranze di tante famiglie di Gaza di ritrovare i corpi dei loro cari sotto le macerie dei tanti edifici distrutti. Lo sostiene l'Onu ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Crolla muro di tufo a Trastevere: auto sotto le macerie, nessun ferito

Un muro di tufo lungo 25 metri e alto 6 è crollato ieri sera in Via San Francesco di Sales, nel cuore del quartiere Trastevere a Roma, causando danni a diverse auto parcheggiate ma, fortunatamente, senza provocare feriti.