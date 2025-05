Lutto a Salerno | addio a Marcello barista benvoluto da tutti

Lutto a Salerno per la scomparsa di Marcello Morese, amato barista e marito esemplare, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di quanti lo conoscevano. I funerali si terranno domani, 16 maggio, alle ore 16, nella chiesa del Sacro Cuore. La camera ardente è allestita presso la Casa del Commiato in...

Lutto a Salerno: è volato in Cielo Marcello Morese, noto barista cittadino, uomo e marito esemplare, benvoluto da chiunque lo conoscesse. I funerali saranno celebrati domani, 16 maggio, alle ore 16, nella chiesa del Sacro Cuore. La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato in. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lutto a Salerno: addio a Marcello, barista benvoluto da tutti

Se ne parla anche su altri siti

Addio a Marcello Frulla, anima del Club jesino moto e auto d’epoca

Da msn.com: JESI - Lutto al Club jesino moto e auto d’epoca Cjmae per la scomparsa del suo storico segretario Marcello Frulla, 79 anni. Frulla si è spento la scorsa notte. Lascia la moglie Edy, le figlie ...

Salerno, lutto nella Polizia Municipale: addio a Gianfranco Baldi

Scrive msn.com: alla figlia Annapaola, a tutti i familiari ed amici. L'articolo Salerno, lutto nella Polizia Municipale: addio a Gianfranco Baldi proviene da OttoPagine.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Germania, un cigno in lutto ritarda venti treni

In Germania, un cigno ha bloccato una linea ferroviaria dopo la morte del suo partner. Disperato, l'animale in lutto, non voleva lasciare il suo defunto compagno.