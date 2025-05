L’Uomo Tigre l’epopea immortale dell’eroe mascherato

di Alessandro Spagnuolo Oltre cinquant’anni di coraggio, fatica e il concetto di “konj?” (forza di volontà),la determinazione ostinata dei suoi protagonisti: così si potrebbe riassumere la parabola dell’ Uomo Tigre, eroe mascherato di uno degli anime* e manga** sportivi più influenti di sempre. Pochi come lui hanno saputo incidere così profondamente nell’immaginario collettivo. Il manga creato alla fine degli anni Sessanta dalla penna di Ikki Kajiwara (????, Kajiwara Ikki), all’anagrafe Asaki Takamori (????, Takamori Asaki, morto il 21 gennaio 1987, famoso anche per i testi di Rocky Joe (???????, Ashita no J?, “Joe del domani”) e dalle matite di Naoki Tsuji (???, morto nel 1997), fu pubblicato originariamente dal 1968 al 1971 sulla rivista Bokura Magazine (???????) e successivamente su Weekly Sh?nen Magazine (????????, Sh?kan Sh?nen Magajin), lasciando un’impronta profonda nella cultura pop giapponese, in particolare nel mondo del wrestling. 🔗Leggi su Ildenaro.it