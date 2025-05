L' uomo senza nome trovato in mezzo ai topi e con 150 disegni indecifrabili | Aiutateci a capire chi è

Un misterioso uomo senza nome, rinvenuto tra i topi e con 150 disegni indecifrabili, ha destato l'attenzione dei servizi sociali di Roma. Parla un mix di inglese e russo, ma la sua comunicazione resta limitata. Questo individuo, di età apparente 35-40 anni, si trova ora al centro di un appello del Campidoglio per svelarne l'identità.

Non ricorda il suo nome. E non è semplice comunicare con lui, perché parla un po' di inglese misto al russo, ma non è loquace. L'uomo, dall'età apparente di 35-40 anni, è un senza dimora intercettato dai servizi sociali di Roma capitale in zona Castro Pretorio, e adesso il Campidoglio si appella.

